Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 9,38 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,89 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8000EUR. Von den letzten 5 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +18,98 %/-2,65 % bedeutet.