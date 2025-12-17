JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 81,67EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.
