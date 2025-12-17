ANALYSE-FLASH
UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
- UBS hebt Kursziel für Generali auf 40 Euro an.
- Einstufung von "Sell" auf "Buy" geändert.
- Starkes Ergebniswachstum bei Multilinien-Versicherern.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 23,70 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Der Geschäftsmix und die Maßnahmen des Managements sorgten bei den Italienern für das stärkste Ergebniswachstum unter Multilinien-Versicherern, schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend. "Sie passen wie ein Handschuh zu unseren Branchenkriterien", so der Experte. Denn er setzt auf Lebensversicherung, Privatkundengeschäft in Kontinentaleuropa und die Schwellenländer./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 35,08 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 55,06 Mrd..
Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -23,03 %/+19,73 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 40 Euro