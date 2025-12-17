UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 35,08 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 55,06 Mrd..

Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -23,03 %/+19,73 % bedeutet.