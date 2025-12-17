Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 17.12. - MDAX schwach -0,38 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:47) bei 24.147,38 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,77 %, Siemens Energy +1,40 %, E.ON +1,30 %
Flop-Werte: BASF -1,25 %, Henkel VZ -1,12 %, Zalando -1,08 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 29.976,79 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: RENK Group +3,91 %, Kion Group +3,10 %, HENSOLDT +3,10 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,74 %, Delivery Hero -2,64 %, Lanxess -2,48 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.529,82 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,10 %, 1&1 +0,99 %, SUESS MicroTec +0,71 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,61 %, IONOS Group -1,54 %, Jenoptik -1,29 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.736,21 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,77 %, BNP Paribas (A) +1,78 %, SAFRAN +1,60 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -1,68 %, Hermes International -1,64 %, Wolters Kluwer -1,48 %
Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 5.189,36 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,69 %, UNIQA Insurance Group +2,04 %, voestalpine +1,07 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,91 %, Lenzing -1,23 %, Andritz -0,97 %
Der SMI steht bei 13.025,47 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: UBS Group +0,56 %, Novartis +0,37 %, Nestle +0,21 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,40 %, Roche Holding -1,08 %, CIE Financiere Richemont -0,76 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.118,80 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Societe Generale +2,59 %, BNP Paribas (A) +1,78 %, STMicroelectronics +1,75 %
Flop-Werte: ORANGE -2,16 %, Publicis Groupe -1,74 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,68 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.817,56 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,78 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,50 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,46 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,61 %, Assa Abloy Registered (B) -1,42 %, Skanska (B) -0,67 %
