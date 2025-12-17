    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel runter auf 135 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel für Swiss Re auf 135 Franken.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
    • Ergebnisschätzungen bis 2027 um 5-7% gesenkt.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M

     

    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 135 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
