ANALYSE-FLASH
UBS senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel runter auf 135 Franken
- UBS senkt Kursziel für Swiss Re auf 135 Franken.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Ergebnisschätzungen bis 2027 um 5-7% gesenkt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 138,6 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..
Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -14,71 %/+12,03 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 135 Euro
Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Swiss Re. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]