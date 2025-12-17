UBS senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel runter auf 135 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 138,6 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -14,71 %/+12,03 % bedeutet.