    OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachhaltige Forschung fördert Zukunft und Wirtschaft.
    • OeNB vergibt 2,9 Mio. EUR für 11 Forschungsprojekte.
    • Nächster Einreichtermin: 26.01.2026 bis 18.03.2026.
    APA ots news - OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro
    Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

    Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale Treiber für die
    Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen", erklärt Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsprojekte.

    Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11 Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

    HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Understanding peoples views on fiscal policy

    HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics): Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The Role of Nonlinearities

    KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics

    MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für
    Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und
    Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Zs Financial Miseducation in the Digital Age

    NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für
    Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s

    RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of net wealth

    SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in Ageing Societies

    SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of Workers: Effects on Firms and Workers in Austria

    STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale
    Wirtschaftsvergleiche - wiiw): The Regional Dimension of the Integration of Refugees and Other Migrants in Austria

    VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data

    WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria

    Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am 18.03.2026 (mittags).

    Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Mag. Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: +43-1-404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

