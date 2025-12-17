RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 8,05EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



