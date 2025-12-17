RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 8,05EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte