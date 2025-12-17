RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. In den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hätten die Schweizer große Zuversicht ausgestrahlt, ihre Ziele zu erreichen, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstagabend./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:38 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 62,38EUR auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.



