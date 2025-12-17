Fresenius-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Nachdem das Fresenius-Management eine Verdoppelung der Biopharma-Umsätze bis 2030 und eine Spartenmarge von 20 Prozent anpeilt, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 58 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Fresenius-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 50,74 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ57Q33, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,213 – 0,223 Euro gehandelt.

Legt die Fresenius-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 50,74 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,616 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,616 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA9SZM7, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50,74 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,657 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,657 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM1TP04, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50,74 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,70 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.