Fresenius-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs
Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 50,74 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.
Mit der Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604) ging es in den vergangenen 12 Monaten - nur von zwei kräftigen Korrekturen im April und Juli unterbrochen - bis zum 30.10.25, als die Aktie bei 50,74 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, kräftig nach oben. Obwohl die Aktie danach auf ihr aktuelles Niveau bei 47,60 Euro korrigierte, befindet sie sich auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch immer mit 40 Prozent im Plus.
Nachdem das Fresenius-Management eine Verdoppelung der Biopharma-Umsätze bis 2030 und eine Spartenmarge von 20 Prozent anpeilt, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 58 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Fresenius-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 50,74 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ57Q33, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,213 – 0,223 Euro gehandelt.
Legt die Fresenius-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 50,74 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+70 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,616 Euro
Der SG-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,616 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA9SZM7, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.
Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50,74 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+91 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,657 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,657 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM1TP04, wurde beim Aktienkurs von 47,60 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 50,74 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,70 Euro (+67 Prozent) befinden.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.