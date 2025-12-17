Zusammenarbeit zwischen FREQUENTIS und Bayanat

Die Zivilluftfahrtbehörde von Katar (QCAA) hat Bayanat Engineering Qatar mit der Lieferung eines hochmodernen Display-Systems von Frequentis beauftragt. Es handelt sich um eine fortschrittliche Plattform, die verändert, wie Fluglots:innen den nationalen Luftraum sehen, beurteilen und managen.

Wien (IRW-Press/17.12.2025) - * Ein integriertes Display der nächsten Generation vereint Wetter-, Flugplatz-, Landebahn- und Support-Systeme auf einem Bildschirm – eine einzige Informationsquelle * Die Fluglots:innen profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein, vereinfachten Arbeitsabläufen und rascheren Entscheidungen * Das Projekt bringt die Vision der QCAA für ein voll vernetztes, zukunftssicheres OneATM-Ökosystem voran und markiert einen neuen Meilenstein in der zwanzigjährigen Partnerschaft zwischen Bayanat und Frequentis

Das neue System vereint alle wichtigen Datenpunkte und bietet Fluglots:innen ein einheitliches Lagebild, indem es Wetter-, Flugplatz-, Landebahn- und Support-Informationen in einer einzigen, harmonisierten Schnittstelle zusammenführt. Dies wird das Situationsbewusstsein, sowie die Sicherheit und Betriebseffizienz in den Flugverkehrskontrollzentren und Flughäfen Katars erheblich verbessern. Es wird Fluglots:innen schnellere und klarere Entscheidungen ermöglichen, während der Luftverkehrssektor in Katar weiter wächst.

Als Hauptauftragnehmer wird Bayanat Engineering Qatar die gesamte Lieferung, Integration und Inbetriebnahme des Systems leiten und dabei die Expertise und bewährten Lösungen von Frequentis im Bereich Air Traffic Management (ATM) nutzen. Frequentis arbeitet seit über 20 Jahren mit Bayanat Engineering Qatar zusammen und pflegt eine langjährige Partnerschaft mit der QCAA. Bereits zuvor wurden Systeme wie Sprachkommunikation, elektronische Flugstreifen und das Aeronautical Information Management geliefert. Dieses Projekt erweitert die Flugsicherung in Katar um eine neue Ebene der Intelligenz und Konnektivität und bringt das Land einem nahtlosen OneATM-Ökosystem einen Schritt näher.

"Wir fühlen uns durch das anhaltende Vertrauen der QCAA geehrt", sagt Hasan Ezzeddine, Managing Partner bei Bayanat Engineering Qatar. "Dieses Projekt spiegelt unseren Einsatz für zukunftsgerichtete Flugsicherungslösungen wider und stärkt unsere strategische Partnerschaft mit Frequentis. Zusammen erschaffen wir die nächste Generation eines verbundenen, effizienten und resilienten Flugsicherungsbetriebs im Staat Katar."