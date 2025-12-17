    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Trump-Blockade gegen Venezuela, US-Rezession, Silber-Explosion!

    Silber steigt weiter - und die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten zeigen: die USA sind wahrscheinlich bereits in einer Rezession

    US-Präsident Trump blockiert Öltanker vor Venezuela, der Ölpreis steigt, Silber hingegen explodiert über die Marke von 66 Dollar. Mit seiner Öltanker-Blockade schafft Trump eine völlig neue Situation: es ist eine Art Embargo, das Venezuela ökonomisch nicht lange durchhalten kann. Aber es geht um mehr: das US-Vorgehen ist völkerrechtlich hochproblematisch - aber noch wichtiger: China könnte das als Vorlage nutzen, um Taiwan zu blockieren. Gestern war der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen - kommt jetzt die Erholung? Silber steigt weiter - Gerüchte sprechen von einer Nachschussforderung gegenüber einer Bank, die Silber-Positionen hat. Und die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten zeigen: die USA sind wahrscheinlich bereits in einer Rezession..

    1. Trump eskaliert Öl-Konflikt mit Venezuela

    2. Russland: US-Sanktionen wirken – China und Türkei meiden russisches Öl

    Das Video "Trump-Blockade gegen Venezuela, US-Rezession, Silber-Explosion!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
