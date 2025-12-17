Polyplastics erweitert das LAPEROS LCP-Sortiment, um den Anforderungen der Elektronikindustrie gerecht zu werden

Diese neuen Klassen der LCP-Serie werden die Expansion in ein breiteres Anwendungsspektrum und die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation durch zwei unterschiedliche Ansätze beschleunigen: Vielseitigkeit bei der Erfüllung unterschiedlicher Designanforderungen und hohe Fließfähigkeit.

TOKIO, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Thermoplasten, hat seine Produktlinie LAPEROS(R) Flüssigkristallpolymere (LCP) um die neuen Materialien der Serien LH und TF erweitert, die den steigenden Anforderungen des Elektronikmarktes hinsichtlich höherer Leistung und Miniaturisierung gerecht werden.

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202512080546/_prw_PI1fl_gl8iU5B4.png

- LH-Serie

Die LH-Serie bietet eine sehr ausgewogene Leistung und vereint Fließfähigkeit, mechanische Eigenschaften und Wärmebeständigkeit. Die Anpassungsfähigkeit der Materialien ermöglicht die Verwendung in einer Vielzahl von Produktdesigns, wodurch sie für verschiedene Anwendungen in elektronischen Bauteilen geeignet sind.

- TF-Serie

Die TF-Serie wurde für außergewöhnliche Fließfähigkeit entwickelt, um komplexe Geometrien, wie sie in Smartphones und Präzisionselektronikkomponenten zu finden sind, besser formen zu können. Die TF-Serie maximiert die Fließfähigkeit und bietet gleichzeitig hervorragende mechanische Eigenschaften und ein flexibles Formfenster. Damit stellt sie Materialien bereit, die die Miniaturisierung und hochdichte Integration in elektronischen Geräten unterstützen.

Polyplastics nutzt Methoden der Materialinformatik, die künstliche Intelligenz und Datenanalyse einsetzen, um die Materialentwicklung zu optimieren. Durch die Analyse umfangreicher Materialdaten, die über viele Jahre hinweg gesammelt wurden, ermittelt das Unternehmen optimale Eigenschaften, was kürzere Entwicklungszyklen und hochpräzise Konstruktionen ermöglicht.

LAPEROS LCP wird in Japan und Taiwan hergestellt, verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 20.000 Tonnen und hält einen Anteil von 34 % am Weltmarkt (laut Fuji Keizai 2025-Bericht). Das Hochleistungsmaterial unterstützt seit langem den Fortschritt im Bereich der elektronischen Bauteile.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften von LAPEROS LCP, darunter mechanische Festigkeit, Wärmebeständigkeit und linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, fördern dessen Einsatz in Hochgeschwindigkeitsübertragungsanwendungen der nächsten Generation, wie beispielsweise ultradünnen Fine-Pitch-Steckverbindern für Smartphones und Tablet-Geräte.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB0000013bX7YAI/220?language=en_US

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmensumfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT, wobei POM, LCP und COC weltweit führende Marktanteile aufweisen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk aus Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsressourcen, das in der Lage ist, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt zu entwickeln.

LAPEROS(R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

