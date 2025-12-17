    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    thyssenkrupp nucera Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die thyssenkrupp nucera Aktie bisher um +4,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.

    Besonders beachtet! - thyssenkrupp nucera Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025
    Foto: thyssenkrupp nucera

    thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

    thyssenkrupp nucera Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die thyssenkrupp nucera Aktie. Mit einer Performance von +4,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der thyssenkrupp nucera Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,3225. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,86 %.

    Allein seit letzter Woche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +0,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,48 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,54 %
    1 Monat -5,11 %
    3 Monate -18,86 %
    1 Jahr -11,61 %

    Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

    RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am …

    thyssenkrupp nucera Excels in FY 2024/25 with Strong EBIT Growth Amid Market Challenges


    Amid volatile markets, thyssenkrupp nucera posts solid sales, mixed EBIT, and doubles down on electrolysis innovation across chlor-alkali and green hydrogen.

    thyssenkrupp nucera: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 trotz Marktchallenges


    Im Spannungsfeld eines schwierigen Marktumfelds zeigt thyssenkrupp nucera im Geschäftsjahr 2024/2025 eine bemerkenswerte Ergebniswende und richtet den Blick auf eine volatile Zukunft.

    thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?


    Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    thyssenkrupp nucera

    +4,62 %
    +0,69 %
    -4,93 %
    -18,20 %
    -13,51 %
    -59,39 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! thyssenkrupp nucera Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die thyssenkrupp nucera Aktie bisher um +4,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     