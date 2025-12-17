thyssenkrupp nucera Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die thyssenkrupp nucera Aktie. Mit einer Performance von +4,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der thyssenkrupp nucera Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,3225€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,86 %.

Allein seit letzter Woche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +0,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,48 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,54 % 1 Monat -5,11 % 3 Monate -18,86 % 1 Jahr -11,61 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am …

Amid volatile markets, thyssenkrupp nucera posts solid sales, mixed EBIT, and doubles down on electrolysis innovation across chlor-alkali and green hydrogen.

Im Spannungsfeld eines schwierigen Marktumfelds zeigt thyssenkrupp nucera im Geschäftsjahr 2024/2025 eine bemerkenswerte Ergebniswende und richtet den Blick auf eine volatile Zukunft.

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.