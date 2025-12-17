    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBrodernas Grp 16,00 % bis 06/27 AnleihevorwärtsNachrichten zu Brodernas Grp 16,00 % bis 06/27
    Brödernas Releases Q1-Q3 2025 Report for Brodernas Grp 16% Bond till 06/27

    Brödernas Group’s latest quarterly report reveals falling sales, pressured earnings and a leverage breach that has triggered an event of default.

    Brödernas Releases Q1-Q3 2025 Report for Brodernas Grp 16% Bond till 06/27
    Foto: adobe.stock.com
    • Brödernas Group AB published its quarterly report for the period of January to September 2025 on December 17, 2025.
    • Net sales for the first nine months of 2025 were SEK 287 million, down from SEK 302 million in the previous year.
    • EBITDA for the same period was SEK -11 million, compared to SEK 1 million in the previous year.
    • For the third quarter (July to September 2025), net sales were SEK 92 million, down from SEK 99 million.
    • The EBITDA for Q3 2025 was SEK -1 million, an improvement from SEK -2 million in Q3 2024.
    • The company's net leverage ratio exceeded the 6.00x limit set by bond terms, indicating an event of default has occurred.






    Brödernas Releases Q1-Q3 2025 Report for Brodernas Grp 16% Bond till 06/27 Brödernas Group’s latest quarterly report reveals falling sales, pressured earnings and a leverage breach that has triggered an event of default.
