DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Schaller schaute zurück auf die Unternehmenskommentare während der jüngsten Berichtssaison der Bausoftwarebranche. Er blieb am Dienstag weiter sehr selektiv und präferiert PTC, Autodesk und Mensch und Maschine vor Dassault, Hexagon und Nemetschek./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 92,55EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



