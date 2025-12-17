GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
