JPMORGAN stuft Ionos auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 25,35EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 10:56 Uhr) gehandelt.
