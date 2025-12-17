RBC startet Siemens Healthineers mit 'Outperform' - Ziel 55 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 44,04 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 49,61 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +4,59 %/+38,70 % bedeutet.