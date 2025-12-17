AKTIE IM FOKUS
Mutares gefragt nach reduzierter Beteiligung an Terranor
- Mutares-Anleger freuen sich über Beteiligungsreduktion.
- Aktienkurs steigt um bis zu 2,3 Prozent auf 29,25 Euro.
- Starker Investorennachfrage sichert 6 Millionen Euro Erlös.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mutares -Anleger reagieren am Mittwoch erfreut auf die Reduzierung der Beteiligung an dem skandinavischen Infrastruktur-Dienstleister Terranor. Bis zu 2,3 Prozent gewannen Mutares-Aktien, die im SDax enthalten ist. Sie erreichten mit 29,25 Euro ein knappes neues Hoch seit Mitte Oktober. Zuletzt war das Kursplus dann noch 1,6 Prozent groß.
Laut Mitteilung verzeichnete Mutares eine starke Investorennachfrage bei dem Anteilsverkauf, durch den die Beteiligung auf 57 Prozent gesenkt wurde. Bei der Platzierung wurde ein Bruttoerlös von rund 6 Millionen Euro erzielt. Neben der Kursentwicklung von Terranor wurde laut Mitteilung auch das Ziel eines erhöhten Streubesitzes als Grund genannt. Terranor mit geschäftlichen Schwerpunkten in Schweden, Finnland und Dänemark ist an der Stockholmer Börse notiert. Dort sackte der Kurs allerdings um zehn Prozent ab./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 16.684 auf Ariva Indikation (17. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,79 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 608,60 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +28,03 %/+62,63 % bedeutet.
Ich begrüße ausdrücklich, daß nur ein kleiner Teil verkauft wurde.
175 Millionen 5-Jahres Vertrag mit Truck OEM für FerrAI. Automobil doch nicht tot :-).