Mutares gefragt nach reduzierter Beteiligung an Terranor

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 16.684 auf Ariva Indikation (17. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,79 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 608,60 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +28,03 %/+62,63 % bedeutet.