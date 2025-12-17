F3 Uranium reicht Formular 40-F für die Notierung an der NASDAQ ein

Kelowna, British Columbia, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / F3 Uranium Corp. („F3“ oder „das Unternehmen“) (TSX.V: FUU) (FWB: GL7) (OTCQB: FUUFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular 40-F (das „Formular 40-F“) im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien („Aktien“) zum Handel am Nasdaq Capital Market (die „Nasdaq“) eingereicht hat.

Die Einreichung des Formulars 40-F ist ein wichtiger Schritt in der auf die USA ausgerichteten Wachstumsstrategie des Unternehmens. Vorbehaltlich der Wirksamkeitserklärung durch die SEC und die Zulassung durch die Nasdaq würde die Notierung an der Nasdaq die Präsenz von F3 auf den US-Kapitalmärkten ausweiten. F3 geht davon aus, dass der Handel mit seinen Aktien an der Nasdaq nach Wirksamwerden des Formulars 40-F und Genehmigung des Antrags auf Notierung unter dem Kürzel FUU beginnen wird. Die Aktien können auch weiterhin unter dem Kürzel FUU an der Toronto Stock Exchange Venture (die „TSXV“) gehandelt werden.

Die Zulassung der Aktien zum Handel an der Nasdaq steht nach wie vor unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die entsprechenden Mitarbeiter der Nasdaq, die für die Prüfung der Notierungsvoraussetzungen zuständig sind, und der Erfüllung aller geltenden Standards und regulatorischen Anforderungen für eine Notierung an der Nasdaq, wozu auch die Erklärung der Wirksamkeit des Formulars 40-F durch die SEC gehört. Das Unternehmen wird die Notierung seiner Aktien an der TSXV weiterhin aufrechterhalten. F3 wird weitere Informationen zu seinem Antrag auf Notierung an der Nasdaq bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.