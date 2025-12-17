Wahrheitssuchende KI erstellt das größte enzyklopädische Wissensportal der Welt - 6.000 Mal größer als Wikipedia

Enzyklopädien haben einen langen Weg hinter sich: von den gedruckten Ausgaben um 1800 über CD-ROMs in den 1990er Jahren bis hin zur heutigen Online-Enzyklopädie Wikipedia, die von einer großen Community bearbeitet wird. Aber was ist der nächste Schritt?

FONTAINEBLEAU, Frankreich, SINGAPUR und SAN FRANCISCO, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- INSEAD – The Business School for the World – gab heute den Start von Botipedia bekannt, dem weltweit größten enzyklopädischen Wissensportal .

Botipedia nutzt hunderte von Algorithmen, um die Arbeit von Menschen zu imitieren, die Wikipedia-Einträge erstellen. Jeder Eintrag wird mit der Dynamic Multi Method Generation (DMG) verarbeitet, die sich auf einzigartige, hochwertige Datensätze aus einer umfangreichen, kuratierten Bibliothek von Archiven und Satelliteneinspeisungen stützt. Botipedia zitiert direkt verlässliche Quellen oder generiert originale Inhalte mithilfe von Techniken zur Generierung natürlicher Sprache, die darauf ausgelegt sind, Halluzinationen oder intrinsische Verzerrungen zu vermeiden.

In der Botipedia ist kein Thema, kein Ereignis, keine Sprache und keine Geografie zu obskur, um einen Artikel zu verdienen. Während Wikipedia etwa 64 Millionen englische Artikel umfasst, generiert Botipedia über 400 Milliarden Einträge in mehr als hundert Sprachen.

„Wir schaffen Botipedia, um allen Menschen den gleichen Zugang zu Informationen zu ermöglichen, ohne dass eine Sprache dabei vergessen wird", erklärt Phil Parker, INSEAD Chaired Professor of Management Science, Erfinder von Botipedia und Inhaber eines der bahnbrechenden Patente im Bereich der generativen KI. „Wir konzentrieren uns auf Inhalte, die auf Daten und Quellen mit vollständiger Provenienz basieren. Auf diese Weise kann der Nutzer Informationen aus so vielen Perspektiven wie möglich erhalten, im Gegensatz zu einer potenziell voreingenommenen Quelle.

Die Technologie von Botipedia beschränkt sich nicht auf große Sprachmodelle (LLMs) oder ähnliche generative Methoden. Vielmehr beruht jede Form der Ausgabe auf einer maßgeschneiderten Methode. So werden beispielsweise Texte oder Tabellen zum Wetter für alle möglichen Längen- und Breitengrade mit georäumlichen Methoden erstellt. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass sowohl die Menge als auch die Genauigkeit der verfügbaren Inhalte drastisch erhöht wird.

Botipedia ermöglicht den Nutzern, die erforderlichen Ressourcen für die Erstellung neuer oder aktualisierter Artikel schneller zu finden, insbesondere in unterversorgten Sprachen. In Wikipedia gibt es zum Beispiel sieben Millionen Artikel auf Englisch, jedoch nur 40.000 auf Suaheli. Dies schränkt den Zugang von Suaheli-Sprechenden zu mehr als 99 Prozent der Inhalte von Wikipedia ein. Die Verwendung von DMG in Botipedia bietet den weiteren Vorteil, dass sie ökologisch nachhaltiger ist und mit einem Bruchteil der Rechenleistung im Vergleich zu GPU-intensiven Methoden wie ChatGPT auskommt.

„Botipedia ist eine von zahlreichen Initiativen des Human and Machine Intelligence Institute (HUMII), das wir am INSEAD einrichten", berichtet Lily Fang, Dekanin für Forschung und Innovation am INSEAD. „Es handelt sich um eine praktische Anwendung, die auf dem mit dem INSEAD verbundenen geistigen Eigentum aufbaut und Menschen hilft, mithilfe von technologiegestütztem Wissen fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wir wollen Technologien, die die Qualität und den Sinn unserer Arbeit und unseres Lebens verbessern, um die menschliche Entscheidungsfreiheit und ethische Werte im Zeitalter der Intelligenz zu bewahren."

Botipedia wurde während des INSEAD AI Forum in Singapur gestartet und ist derzeit nur auf Einladung zugänglich. Der uneingeschränkte Zugang für die Öffentlichkeit wird demnächst folgen. Um Zugang zu erhalten, nutzen Sie diesen Link . Sehen Sie sich hier das Demo-Video an .

