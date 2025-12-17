DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das positive Momentum des Laborausrüsters dürfte ins Jahr 2026 hinein anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

