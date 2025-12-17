Graphite One: Unabhängige Tests bestätigen hohen Seltenerdmetall-Gehalt in Alaska-Lagerstätte
In Alaskas Graphite Creek lagert ein Rohstoffschatz mit strategischer Sprengkraft: seltene Erden und Graphit, die für Hightech, E-Mobilität und Sicherheit der USA immer wichtiger werden.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Unabhängige Tests bestätigen einen hohen Gehalt an magnetischen und schweren Seltenerdmetallen in der Graphitlagerstätte Graphite Creek in Alaska.
- 85 % der Seltenerdmetalle im Testmaterial sind magnetische REE oder HREE, mit erhöhten Konzentrationen von Dysprosium, Yttrium und Scandium.
- Graphite One plant für 2026 ein REE-Testprogramm in Zusammenarbeit mit einem nationalen US-Labor.
- Die Lagerstätte wird als generationenübergreifend angesehen und ist für technologische Anwendungen von großer Bedeutung, insbesondere in der Elektrofahrzeug- und Verteidigungsindustrie.
- China hat Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle verhängt, was die Erschließung der Graphite Creek-Mine von Graphite One zusätzlich unterstreicht.
- Graphite One entwickelt eine in den USA ansässige Graphit-Lieferkettenlösung, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und plant die Herstellung von Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien.
