    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research belässt Kursziel bei 11 Euro.
    • Ausblick 2026/27 wird als Gewinnwarnung interpretiert.
    • Operatives Ergebnis unter Zielspanne von Südzucker.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

    Suedzucker

    -5,54 %
    0,00 %
    -0,21 %
    -2,36 %
    -11,66 %
    -36,29 %
    -19,11 %
    -47,76 %
    +69.476,92 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 9,25 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +21,61 %/-0,50 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 11 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
