Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
- Deutsche Bank Research belässt Kursziel bei 11 Euro.
- Ausblick 2026/27 wird als Gewinnwarnung interpretiert.
- Operatives Ergebnis unter Zielspanne von Südzucker.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 9,25 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +21,61 %/-0,50 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 11 Euro
