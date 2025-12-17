Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,39 % und einem Kurs von 9,25 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +21,61 %/-0,50 % bedeutet.