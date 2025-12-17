UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 93,54EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

