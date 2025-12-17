Apple plant überraschenden Umbau der iPhone-Produktion

Noch ist offen, um welche Bauteile es konkret geht. Laut dem Bericht dürften vor allem Display-Chips infrage kommen. Die Gespräche befinden sich demnach in einem frühen Stadium.

Apple führt erste Gespräche mit indischen Chipherstellern über die Montage und Verpackung von iPhone-Komponenten. Das berichtet die Economic Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für Apple wäre es ein Novum, bestimmte Chips erstmals in Indien zusammenzusetzen und zu verpacken.

Gespräche mit CG Semi in Gujarat

Apple habe unter anderem mit CG Semi gesprochen. Das Unternehmen gehört zur Murugappa Group und errichtet derzeit eine sogenannte Outsourced Semiconductor Assembly and Test-Anlage in Sanand im Bundesstaat Gujarat. Dort sollen künftig Chips montiert und getestet werden.

Reuters konnte den Bericht der Economic Times zunächst nicht unabhängig bestätigen. Apple und CG Semi reagierten nicht sofort auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

CG Semi äußerte sich jedoch gegenüber der Economic Times zurückhaltend. Das Unternehmen kommentiere keine Marktspekulationen oder Gespräche mit einzelnen Kunden. "Wir werden entsprechende Angaben machen, sobald es etwas Konkretes mitzuteilen gibt", zitierte die Zeitung das Unternehmen.

Strategiewechsel unter Zoll-Druck

Der mögliche Schritt passt zu Apples langfristiger Strategie, seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Der Konzern strebt an, den Großteil der in den Vereinigten Staaten verkauften iPhones bis Ende 2026 in Indien zu produzieren. Reuters hatte bereits im April berichtet, dass Apple diese Pläne beschleunigt.

Hintergrund sind drohende Handelshemmnisse. Die Regierung der Vereinigten Staaten verhängte im April Zölle in Höhe von 26 Prozent auf Importe aus Indien. Auf Waren aus China lagen die Abgaben zu diesem Zeitpunkt bei mehr als 100 Prozent. Inzwischen hat Washington die meisten Zölle für drei Monate ausgesetzt, mit Ausnahme jener auf chinesische Produkte.

Für Apple könnte Indien damit nicht nur Produktionsstandort, sondern auch ein zentraler Baustein zur Absicherung seiner globalen Lieferkette werden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

