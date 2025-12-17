    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Indien statt China

    397 Aufrufe 397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple plant überraschenden Umbau der iPhone-Produktion

    Apple spricht erstmals mit indischen Chipfirmen über Montage und Verpackung von iPhone-Komponenten. Der Schritt ist wirtschaftlich und geopolitisch brisant.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple spricht mit indischen Chipfirmen über iPhone-Komponenten.
    • Gespräche mit CG Semi in Gujarat über Chipmontage.
    • Strategiewechsel: Abhängigkeit von China reduzieren.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Indien statt China - Apple plant überraschenden Umbau der iPhone-Produktion
    Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Apple führt erste Gespräche mit indischen Chipherstellern über die Montage und Verpackung von iPhone-Komponenten. Das berichtet die Economic Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für Apple wäre es ein Novum, bestimmte Chips erstmals in Indien zusammenzusetzen und zu verpacken.

    Noch ist offen, um welche Bauteile es konkret geht. Laut dem Bericht dürften vor allem Display-Chips infrage kommen. Die Gespräche befinden sich demnach in einem frühen Stadium.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    257,26€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    293,72€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gespräche mit CG Semi in Gujarat

    Apple habe unter anderem mit CG Semi gesprochen. Das Unternehmen gehört zur Murugappa Group und errichtet derzeit eine sogenannte Outsourced Semiconductor Assembly and Test-Anlage in Sanand im Bundesstaat Gujarat. Dort sollen künftig Chips montiert und getestet werden.

    Reuters konnte den Bericht der Economic Times zunächst nicht unabhängig bestätigen. Apple und CG Semi reagierten nicht sofort auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

    CG Semi äußerte sich jedoch gegenüber der Economic Times zurückhaltend. Das Unternehmen kommentiere keine Marktspekulationen oder Gespräche mit einzelnen Kunden. "Wir werden entsprechende Angaben machen, sobald es etwas Konkretes mitzuteilen gibt", zitierte die Zeitung das Unternehmen.

     

    Strategiewechsel unter Zoll-Druck

    Der mögliche Schritt passt zu Apples langfristiger Strategie, seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Der Konzern strebt an, den Großteil der in den Vereinigten Staaten verkauften iPhones bis Ende 2026 in Indien zu produzieren. Reuters hatte bereits im April berichtet, dass Apple diese Pläne beschleunigt.

    Hintergrund sind drohende Handelshemmnisse. Die Regierung der Vereinigten Staaten verhängte im April Zölle in Höhe von 26 Prozent auf Importe aus Indien. Auf Waren aus China lagen die Abgaben zu diesem Zeitpunkt bei mehr als 100 Prozent. Inzwischen hat Washington die meisten Zölle für drei Monate ausgesetzt, mit Ausnahme jener auf chinesische Produkte.

    Für Apple könnte Indien damit nicht nur Produktionsstandort, sondern auch ein zentraler Baustein zur Absicherung seiner globalen Lieferkette werden.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 234,8EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 12:11 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Indien statt China Apple plant überraschenden Umbau der iPhone-Produktion Apple spricht erstmals mit indischen Chipfirmen über Montage und Verpackung von iPhone-Komponenten. Der Schritt ist wirtschaftlich und geopolitisch brisant.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     