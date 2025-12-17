    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie crasht -7,09 % - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -7,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Mit einer Performance von -7,09 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +23,70 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,05 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +7,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +214,96 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,69 %
    1 Monat -9,09 %
    3 Monate -22,05 %
    1 Jahr +276,85 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die stark von Nachrichten und neuen Aufträgen beeinflusst wird. Anleger äußern die Hoffnung auf Stabilität durch weitere Aufträge, während technische Analysen und die aktuelle Marktstimmung ebenfalls thematisiert werden. Die Meinungen sind gemischt, wobei einige Optimismus zeigen und andere die Unsicherheiten kritisieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -6,56 %
    +7,69 %
    -9,09 %
    -22,05 %
    +276,85 %
    +1.106,90 %
    +1.096,58 %
    +467,33 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



