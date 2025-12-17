Quantum eMotion Aktie heute im Minus (2,2700€) - 17.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Quantum eMotion Aktie. Sie fällt um -2,58 % auf 2,2700€. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,39 %, geht es heute bei der Quantum eMotion Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Quantum eMotion-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +191,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um +18,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Quantum eMotion um +92,37 % gewonnen.

Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,23 % 1 Monat +27,53 % 3 Monate +191,03 % 1 Jahr +328,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie, insbesondere im Hinblick auf die Fertigstellung von Chips und mögliche Partnerschaften. Anleger sind optimistisch, dass diese Entwicklungen zu Umsatzverträgen führen und den Kurs stabilisieren könnten. Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass ohne klare Umsätze der Kurs nicht langfristig gehalten werden kann.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 461,08 Mio. € wert.

Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?

Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.