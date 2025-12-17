    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -1,92 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.12.2025

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 104,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,05  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Volkswagen (VW) Vz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,90 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um +19,70 % gewonnen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +9,92 %
    3 Monate +6,90 %
    1 Jahr +23,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Volkswagen Aktie, insbesondere im Hinblick auf die strategischen Entscheidungen des Unternehmens bezüglich Hybrid- und Verbrennungsmotoren. Während einige Teilnehmer optimistisch sind und steigende Kurse erwarten, äußern andere Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit und die Risiken, die mit der Beibehaltung von Verbrennungsmotoren verbunden sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,61 Mrd. € wert.

    Autowerte schwächer nach EU-Vorschlag zu Verbrenner-Aus


    Die Aktien deutscher Autohersteller haben sich am Mittwoch nach einem EU-Vorschlag zu den Änderungen am Verbrenner-Aus etwas schwächer gezeigt. Für die Papiere von BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen ging es am Vormittag um 0,6 bis 0,9 Prozent nach …

    VW startet Batteriefabrik in Salzgitter - Akkus für ID. Polo


    Der Volkswagen -Konzern startet die eigene Batterieproduktion. In Salzgitter ist im ersten Werk der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion angelaufen, wie das Unternehmen mitteilte - pünktlich zum damals angekündigten Produktionsstart bis …

    EU-Kommission will nahezu klimaneutrale Firmenwagen


    Unternehmensflotten in Deutschland sollen nach dem Willen der EU-Kommission ab 2035 nahezu klimaneutral werden. Das geht aus Angaben der EU-Kommission zu ihrem Auto-Paket hervor, die am Abend veröffentlicht wurden. Bis 2035 sollen neu in den Flotten …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,25 %
    +0,42 %
    +9,92 %
    +6,90 %
    +23,90 %
    -12,20 %
    -31,48 %
    -16,27 %
    +2.199,74 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
