Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 17.12.2025

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 104,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,05 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Volkswagen (VW) Vz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,90 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um +19,70 % gewonnen.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,42 % 1 Monat +9,92 % 3 Monate +6,90 % 1 Jahr +23,90 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Volkswagen Aktie, insbesondere im Hinblick auf die strategischen Entscheidungen des Unternehmens bezüglich Hybrid- und Verbrennungsmotoren. Während einige Teilnehmer optimistisch sind und steigende Kurse erwarten, äußern andere Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit und die Risiken, die mit der Beibehaltung von Verbrennungsmotoren verbunden sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,61 Mrd. € wert.

Die Aktien deutscher Autohersteller haben sich am Mittwoch nach einem EU-Vorschlag zu den Änderungen am Verbrenner-Aus etwas schwächer gezeigt. Für die Papiere von BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen ging es am Vormittag um 0,6 bis 0,9 Prozent nach …

Der Volkswagen -Konzern startet die eigene Batterieproduktion. In Salzgitter ist im ersten Werk der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion angelaufen, wie das Unternehmen mitteilte - pünktlich zum damals angekündigten Produktionsstart bis …

Unternehmensflotten in Deutschland sollen nach dem Willen der EU-Kommission ab 2035 nahezu klimaneutral werden. Das geht aus Angaben der EU-Kommission zu ihrem Auto-Paket hervor, die am Abend veröffentlicht wurden. Bis 2035 sollen neu in den Flotten …

