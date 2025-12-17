    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanopy Growth AktievorwärtsNachrichten zu Canopy Growth

    Canopy Growth - Aktie steigt kräftig - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Canopy Growth Aktie bisher um +8,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Canopy Growth Aktie.

    Canopy Growth Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Die Canopy Growth Aktie konnte bisher um +8,99 % auf 1,6980 zulegen. Das sind +0,1400  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Canopy Growth Aktie. Nach einem Plus von +10,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,6980. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,67 % bei Canopy Growth.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +61,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Canopy Growth um -40,97 % verloren.

    Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +61,43 %
    1 Monat +69,38 %
    3 Monate +29,67 %
    1 Jahr -44,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen politischer Entwicklungen auf die Canopy Growth Aktie, insbesondere den SAFER Banking Act. Die aktuelle Kursentwicklung wird als unbeständig wahrgenommen, und es gibt unterschiedliche Meinungen zu zukünftigen Kurszielen, die zwischen 10 und 20 USD liegen. Technische Analysen zeigen optimistische Prognosen, jedoch bleibt die Marktbewertung der Aktie umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

    Informationen zur Canopy Growth Aktie

    Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 578,31 Mio. € wert.

    Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


