Starke Performance Tilray Brands Aktie legt zu - 17.12.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Tilray Brands Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Einen starken Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Sie steigt um +4,99 % auf 12,450€. Nach dem gestrigen Anstieg von +27,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tilray Brands Aktie. Nach einem Plus von +27,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,450€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +71,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tilray Brands einen Rückgang von -6,98 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +71,86 % 1 Monat +29,46 % 3 Monate +17,61 % 1 Jahr +4,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie. Nutzer äußern optimistische Prognosen, die den Kurs bis Ende des Jahres auf 20 Euro oder mehr anheben, insbesondere bei einer möglichen Regulierung. Gleichzeitig gibt es skeptische Stimmen, die auf die Unsicherheiten und Risiken hinweisen, was die Aktie zu einer spekulativen Anlage macht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 116 Mio. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd. € wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.