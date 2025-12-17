AUTO1 Group Aktie kommt unter die Räder - 17.12.2025

Die AUTO1 Group Aktie notiert aktuell bei 25,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,87 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,30 € entspricht. Die Talfahrt der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,38€, mit einem Minus von -4,87 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AUTO1 Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,20 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +5,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine positive Entwicklung von +71,87 % erlebt.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,46 % 1 Monat +3,18 % 3 Monate -5,20 % 1 Jahr +61,45 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,61 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.