    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUTO1 Group Aktie kommt unter die Räder - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um -4,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie kommt unter die Räder - 17.12.2025
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.12.2025

    Die AUTO1 Group Aktie notiert aktuell bei 25,38 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,87 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,30  entspricht. Die Talfahrt der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,38, mit einem Minus von -4,87 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AUTO1 Group SE!
    Long
    23,36€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 9,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,97€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AUTO1 Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,20 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +5,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine positive Entwicklung von +71,87 % erlebt.

    AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,46 %
    1 Monat +3,18 %
    3 Monate -5,20 %
    1 Jahr +61,45 %

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,61 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.12. - MDAX schwach -0,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    -3,67 %
    +5,46 %
    +3,18 %
    -5,20 %
    +61,45 %
    +214,52 %
    -32,81 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AUTO1 Group Aktie kommt unter die Räder - 17.12.2025 Am 17.12.2025 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um -4,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     