    Delivery Hero Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -2,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.12.2025
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Sie fällt um -2,78 % auf 21,020. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,78 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,85 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +3,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Delivery Hero -20,38 % verloren.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,35 %
    1 Monat +26,93 %
    3 Monate -18,85 %
    1 Jahr -26,92 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,25 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.12. - MDAX schwach -0,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -1,94 %
    +3,35 %
    +26,93 %
    -18,85 %
    -26,92 %
    -46,46 %
    -81,79 %
    -26,13 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
