    IONOS Group Aktie fällt um -2,30 % - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -2,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die IONOS Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,30 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei IONOS Group insgesamt ein Minus von -34,50 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +1,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +18,82 %.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,16 %
    1 Monat -1,13 %
    3 Monate -34,50 %
    1 Jahr +18,82 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd. € wert.

    JPMORGAN stuft Ionos auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, …

    Dax legt zu - Konsolidierung geht weiter


    Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Mittwoch ohne klare Richtung fortgesetzt. Der Dax stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.168 Punkte. Damit hält die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Der MDax der …

    Börsenstart Europa - 17.12. - MDAX schwach -0,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -2,88 %
    +1,16 %
    -1,13 %
    -34,50 %
    +18,82 %
    +20,76 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
