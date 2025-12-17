    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie steigt um +3,17 % - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +3,17 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,60, mit einem Plus von +3,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,68 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -7,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +99,11 %.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,79 %
    1 Monat -16,62 %
    3 Monate -26,68 %
    1 Jahr +101,07 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die durch geopolitische Spannungen und Rüstungsaufträge beeinflusst wird. Analysten äußern Skepsis über die Kursprognosen, während die Wahrnehmung als Rüstungsunternehmen die Aktie belasten könnte. Strategische Partnerschaften und Aufträge stärken jedoch die Position von Hensoldt, und es wird ein langfristiges Umsatzwachstum von 2,6 Mrd. auf 6 Mrd. bis 2030 prognostiziert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,26 Mrd. € wert.

    Dax legt zu - Konsolidierung geht weiter


    Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Mittwoch ohne klare Richtung fortgesetzt. Der Dax stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.168 Punkte. Damit hält die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Der MDax der …

    Börsenstart Europa - 17.12. - MDAX schwach -0,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rüstungswerte etwas erholt - Bericht über Auftragsfreigabe


    Die zuletzt wieder unter Druck geratenen Rüstungswerte steuern am Mittwoch vorbörslich auf eine Erholung zu. Sie könnten dabei von einem Bericht der "Financial Times" über die anstehende Freigabe von Milliardenaufträgen profitieren, in dem ein …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +2,59 %
    -7,79 %
    -16,62 %
    -26,68 %
    +101,07 %
    +206,42 %
    +373,67 %
    +328,92 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
