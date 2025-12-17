HENSOLDT Aktie steigt um +3,17 % - 17.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,60€, mit einem Plus von +3,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,68 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -7,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +99,11 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,79 % 1 Monat -16,62 % 3 Monate -26,68 % 1 Jahr +101,07 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die durch geopolitische Spannungen und Rüstungsaufträge beeinflusst wird. Analysten äußern Skepsis über die Kursprognosen, während die Wahrnehmung als Rüstungsunternehmen die Aktie belasten könnte. Strategische Partnerschaften und Aufträge stärken jedoch die Position von Hensoldt, und es wird ein langfristiges Umsatzwachstum von 2,6 Mrd. auf 6 Mrd. bis 2030 prognostiziert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,26 Mrd. € wert.

