JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
- JPMorgan belässt Ionos auf "Overweight" mit 37 Euro.
- Wachstumstempo geringer als erwartet, Fokus auf Profitabilität.
- Ausblick 2026 zeigt Anpassungen der Ziele für 2025.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,13 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +43,69 %/+82,52 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37 Euro
