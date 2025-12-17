JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,13 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +43,69 %/+82,52 % bedeutet.