    Norgine erweitert sein Hepatologie- und Spezialitätenportfolio durch exklusive Einlizenzierungsvereinbarung mit Vir Biotechnology

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Vereinbarung unterstreicht die Mission von Norgine, innovative Therapien für Patienten bereitzustellen, und baut auf unserer Tradition im Bereich Hepatologie und Spezialpharmazeutika auf.
    • Der Kandidat von Vir Biotechnology zur Behandlung von chronischer Hepatitis delta hat robuste virologische Reaktionen gezeigt und spiegelt einen differenzierten Behandlungsansatz wider.

    UXBRIDGE, England, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Norgine, ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, gab heute eine exklusive Lizenzvereinbarung bekannt, nach der Norgine die Kombination von Tobevibart und Elebsiran zur Behandlung von chronischer Hepatitis delta (CHD) in Europa, Australien und Neuseeland vermarkten wird, nachdem die erforderlichen Zulassungen erteilt wurden. Angesichts möglicher Einschränkungen bestehender Therapieoptionen besteht ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf an wirksamen Behandlungen für CHD

    Norgine Logo

    Im Rahmen der Lizenzvereinbarung erhält Vir Biotechnology eine erste Erstattungszahlung in Höhe von 55 Mio. Euro und bis zu 495 Mio. Euro in Form von potenziellen regulatorischen und kommerziellen Meilensteinzahlungen. Darüber hinaus erhält Vir Biotechnology gestaffelte Lizenzgebühren in Höhe von mittleren Zehner- bis hohen Zwanzigerprozentbereichen auf den Nettoumsatz in den lizenzierten Gebieten von Norgine. Die Kosten für die klinische Entwicklung der laufenden Studien im Rahmen des ECLIPSE-Zulassungsprogramms von Vir Biotechnology (ECLIPSE 1, 2 und 3) werden geteilt, wobei Norgine einen Prozentsatz der externen Kosten für die weitere Entwicklung übernimmt. Norgine wird für alle Vermarktungsaktivitäten verantwortlich sein und über alle Marktzulassungen in den lizenzierten Gebieten verfügen. Der Abschluss dieser Transaktion in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten hängt davon ab, dass Norgine die erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erhält.

    „Norgine kann auf eine lange Geschichte in der Hepatologie und der Spezialmedizin zurückblicken, und diese Transaktion stellt eine hochinnovative und synergetische Ergänzung unseres Portfolios dar, mit der wir unsere starke Position in diesem Bereich weiter ausbauen können", sagte Janneke van der Kamp, Chief Executive Officer von Norgine. „Indem wir unser bewährtes kommerzielles und regionales Fachwissen mit der Spitzenforschung von Vir Biotechnology kombinieren, verstärken wir unser Engagement für die Verbesserung der Ergebnisse im Gesundheitswesen. Kooperationen wie diese bestätigen die Position von Norgine als bevorzugter Partner für Unternehmen, die einen vertrauenswürdigen Kooperationspartner in Europa, Australien und Neuseeland suchen."

