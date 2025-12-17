Aktie bereitet nächsten Schritt vor

Nach Auflösung einer mehrjährigen Seitwärtsphase zwischen 2021 und Ende 2024 machte sich das Wertpapier der US-Fluggesellschaft United Airlines auf den Weg gen Norden und konnte hierbei ihren Wert mehr als verdoppeln. Nun aber neigt sich auch die jüngste Konsolidierung wieder dem Ende zu, wie aus der Kursentwicklung der Aktie hervorgeht. Das Papier steuert nämlich wieder seine aktuellen Jahreshochs an und könnte bei einem Durchbruch frisches Kurspotenzial entfalten.

Ein Durchbruch über das aktuelle Jahreshoch bei 116,00 US-Dollar könnte eine neue Rallyephase bei United zünden, kurzfristig in den Bereich von 128,49 und mittelfristig auf 140,45 US-Dollar und würde sich dadurch für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten. Der Bereich zwischen dem aktuellen Jahreshoch und der runden Kursmarke von 100,00 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Sukzessive ins bärische Lager würde das Wertpapier dagegen erst unterhalb von 92,00 US-Dollar abrutschen, dies würde aber die Gefahr von Rücksetzern auf insgesamt 73,23 US-Dollar dann sichtlich erhöhen.

United Airlines Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald United überzeugend über 116,00 US-Dollar ausbricht, darf von einem weiteren Lauf der Aktie bis auf 140,45 US-Dollar mittelfristig ausgegangen werden und würde ein neuerliches Engagement auf der Käuferseite begünstigen. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 8,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM97SX zum Einsatz kommen. Die Renditechance beliefe sich auf insgesamt 190 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,48 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte in einem solchen Fall vorläufig den Bereich von 105,50 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs bei orientierungshalber 0,50 Euro gleich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM97SX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,10 - 1,16 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 100,1605 US-Dollar Basiswert: United Airlines Holdings Inc. KO-Schwelle: 100,1605 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 112,48 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,48 Euro Hebel: 8,3 Kurschance: + 190 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.