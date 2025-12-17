Netflix Aktie gewinnt an Wert - 17.12.2025

Mit einer Performance von +2,25 % konnte die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Netflix Aktie. Nach einem Plus von +0,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,29€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Der heutige Anstieg bei Netflix konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,64 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um -1,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Netflix um -5,56 % verloren.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,90 % 1 Monat -14,47 % 3 Monate -19,64 % 1 Jahr -7,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktionen von Netflix auf den Bieterstreit um Warner Bros., eine vereinbarte Abfindung von 2,8 Mrd. sowie mögliche strategische Folgen; Debatten zur hohen Bewertung (KGV ~36,5), Umsatz-/Gewinn-Verhältnis, Abonnentenzahl (>300 Mio.) als Stütze, Erwartung starker Q4-Zahlen am 15.01.2026 und begrenztes Abwärtspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netflix eingestellt.

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,69 Mrd. € wert.

Netflix galt als sicherer Kandidat für die Übernahme von Warner Bros. Da mischte sich Paramount mit einem feindlichen Angebot ein.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am …

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.