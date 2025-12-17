    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix Aktie gewinnt an Wert - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Netflix Aktie bisher um +2,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Besonders beachtet! - Netflix Aktie gewinnt an Wert - 17.12.2025
    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.12.2025

    Mit einer Performance von +2,25 % konnte die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Netflix Aktie. Nach einem Plus von +0,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,29. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Short
    102,75€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    90,22€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Netflix konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,64 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um -1,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Netflix um -5,56 % verloren.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,90 %
    1 Monat -14,47 %
    3 Monate -19,64 %
    1 Jahr -7,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktionen von Netflix auf den Bieterstreit um Warner Bros., eine vereinbarte Abfindung von 2,8 Mrd. sowie mögliche strategische Folgen; Debatten zur hohen Bewertung (KGV ~36,5), Umsatz-/Gewinn-Verhältnis, Abonnentenzahl (>300 Mio.) als Stütze, Erwartung starker Q4-Zahlen am 15.01.2026 und begrenztes Abwärtspotenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netflix eingestellt.

    Zur Netflix Diskussion

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,69 Mrd. € wert.

    Warner Bros Discovery: Wird das 108,4 Milliarden US-Dollar Angebot abgelehnt?


    Netflix galt als sicherer Kandidat für die Übernahme von Warner Bros. Da mischte sich Paramount mit einem feindlichen Angebot ein.

    Bieterduell im US-Streamingmarkt bringt Bewegung in die Netflix-Aktie: Netflix legt zu, Warner will Paramount-Angebot offenbar ablehnen


    JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am …

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    +2,06 %
    -1,90 %
    -14,47 %
    -19,64 %
    -7,35 %
    +196,13 %
    +89,57 %
    +617,42 %
    +4.413,19 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Netflix Aktie gewinnt an Wert - 17.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Netflix Aktie bisher um +2,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     