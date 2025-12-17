sino Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die sino Aktie. Sie steigt um +3,86 % auf 96,80€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Sino AG fokussiert sich auf Heavy Trader mit spezialisierten Plattformen, steht im Wettbewerb mit Interactive Brokers und flatexDEGIRO, und punktet durch Geschwindigkeit und exklusiven Service.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die sino Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,34 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die sino Aktie damit um -2,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,89 % gewonnen.

sino Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,29 % 1 Monat +0,86 % 3 Monate -12,34 % 1 Jahr +43,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur sino Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Sino-Aktie nach dem Verkauf von 15% der Anteile an Trade Republic. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Dividende, die erst 2027 ausgezahlt werden soll, und diskutieren die potenziellen Auswirkungen auf die Kursstabilität. Zudem wird die Möglichkeit erörtert, dass Ingo Hillen Anteile verkauft hat, um in Sino zu investieren, was als positiv für die Aktie angesehen wird. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber sino eingestellt.

Informationen zur sino Aktie

Es gibt 2 Mio. sino Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,27 Mio. € wert.

Die sino AG meldet einen spektakulären Teilverkauf ihrer Trade-Republic-Beteiligung – mit Millionenerlös, hoher Bewertung und Aussicht auf eine außergewöhnliche Dividende.

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung sino AG: Verkauf von 15 % der Anteile der sino an der Trade Republic Bank GmbH wurde heute beurkundet. Unternehmensbewertung erwartungsgemäß 12,5 Mrd. €, Veräußerungserlös 38,4 …

sino Aktie jetzt kaufen?

