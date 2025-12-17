    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssino AktievorwärtsNachrichten zu sino

    sino Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die sino Aktie, bisher, um +3,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der sino Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Sino AG fokussiert sich auf Heavy Trader mit spezialisierten Plattformen, steht im Wettbewerb mit Interactive Brokers und flatexDEGIRO, und punktet durch Geschwindigkeit und exklusiven Service.

    sino Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die sino Aktie. Sie steigt um +3,86 % auf 96,80. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die sino Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,34 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die sino Aktie damit um -2,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,89 % gewonnen.

    sino Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,29 %
    1 Monat +0,86 %
    3 Monate -12,34 %
    1 Jahr +43,21 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Sino-Aktie nach dem Verkauf von 15% der Anteile an Trade Republic. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Dividende, die erst 2027 ausgezahlt werden soll, und diskutieren die potenziellen Auswirkungen auf die Kursstabilität. Zudem wird die Möglichkeit erörtert, dass Ingo Hillen Anteile verkauft hat, um in Sino zu investieren, was als positiv für die Aktie angesehen wird. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber sino eingestellt.

    Informationen zur sino Aktie

    Es gibt 2 Mio. sino Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,27 Mio. € wert.

    sino AG verkauft 15% an Trade Republic – Erlös 38,4 Mio. € bei 12,5 Mrd. €


    Die sino AG meldet einen spektakulären Teilverkauf ihrer Trade-Republic-Beteiligung – mit Millionenerlös, hoher Bewertung und Aussicht auf eine außergewöhnliche Dividende.

    sino AG: Verkauf von 15 % der Anteile der sino an der Trade Republic Bank GmbH wurde heute beurkundet. Unternehmensbewertung erwartungsgemäß 12,5 Mrd. €, Veräußerungserlös 38,4 Mio. € nach Steuern.


    EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung sino AG: Verkauf von 15 % der Anteile der sino an der Trade Republic Bank GmbH wurde heute beurkundet. Unternehmensbewertung erwartungsgemäß 12,5 Mrd. €, Veräußerungserlös 38,4 …

    Ob die sino Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur sino Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


