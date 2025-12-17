Treon bringt KI-gestützte vorausschauende Wartung für die Materialhandhabung auf den Markt - jetzt auf AWS Marketplace
TAMPERE, Finnland, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Treon, ein führendes Unternehmen im Bereich industrielles IoT, gab heute bekannt, dass die Treon Flow-Lösung für Material Handling, eine cloudbasierte, KI-gestützte Lösung für vorausschauende Wartung, nun auf Amazon Marketplace erhältlich ist. Entwickelt für einen Betrieb ohne Ausfallzeiten. Treon Flow hilft Unternehmen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen, Wartungskosten zu senken und von Pilotprojekten auf Tausende von Anlagen zu skalieren, wobei die Installation innerhalb weniger Tage erfolgt.
Mithilfe von KI und maschinellem Lernen analysiert das System Vibrations- und Temperaturdaten, um automatisch abnormale Muster zu erkennen, potenzielle Ausfälle vorherzusagen und umsetzbare Warnmeldungen in Mobil- und Cloud-Anwendungen zu generieren, ohne dass Fachwissen über Vibrationen oder Datenwissenschaft erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein selbstlernendes System, das sich kontinuierlich verbessert und Wartungsteams dabei unterstützt, intelligentere und schnellere Entscheidungen bei groß angelegten Einsätzen zu treffen.
„Treon Flow ist mehr als nur vorausschauende Wartung, es ist die Grundlage für intelligente Abläufe und Workflows", sagt Tom Nordman, SVP Sales bei Treon. „Durch die Kombination von KI-gestützten Analysen, Plug-and-Play-Sensoren, Mobil- und Cloud-Anwendungen mit der Skalierbarkeit der AWS-Cloud bieten wir Unternehmen eine leistungsstarke Plattform und bewegen uns in Richtung einer Zukunft der selbstlernenden, präskriptiven Wartung."
Entwickelt für die Materialhandhabung in großem Maßstab
Treon Flow eignet sich ideal für die Überwachung von Elektromotoren, Förderbändern, Ventilatoren und Getriebesystemen und passt zu Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Recycling, Flughäfen und Lagerhaltung.
Wichtigste Vorteile
- Verhinderung von Ausfällen und Verringerung ungeplanter Reparaturen mit frühzeitiger Fehlererkennung durch KI-gestützte Erkenntnisse
- Mobile-First-Erfahrung für Techniker, ohne dass Kenntnisse in Schwingungs- oder Datenwissenschaft erforderlich sind
- Einfach skalierbar über Standorte, Anlagentypen und Produktionsumgebungen hinweg für eine schnelle Bereitstellung
- Einfache Installation mit flexiblen Messpunkten und sicherer Cloud-Konnektivität
- Kontinuierliche Verbesserung, da KI-Modelle aus realen Betriebsbedingungen lernen
Treon Flow basiert auf der Cloud-Plattform Treon Connect. Es kombiniert drahtlose Sensoren, Gateways und Treon Connect Cloud- und Mobilanwendungen, um intelligente Echtzeit-Einblicke in den Zustand der Anlagen zu liefern. Die Lösung bietet flexible Bereitstellungsoptionen: