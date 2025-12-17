Treon bringt KI-gestützte vorausschauende Wartung für die Materialhandhabung auf den Markt - jetzt auf AWS Marketplace

TAMPERE, Finnland, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Treon, ein führendes Unternehmen im Bereich industrielles IoT, gab heute bekannt, dass die Treon Flow-Lösung für Material Handling, eine cloudbasierte, KI-gestützte Lösung für vorausschauende Wartung, nun auf Amazon Marketplace erhältlich ist. Entwickelt für einen Betrieb ohne Ausfallzeiten. Treon Flow hilft Unternehmen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen, Wartungskosten zu senken und von Pilotprojekten auf Tausende von Anlagen zu skalieren, wobei die Installation innerhalb weniger Tage erfolgt.

Mithilfe von KI und maschinellem Lernen analysiert das System Vibrations- und Temperaturdaten, um automatisch abnormale Muster zu erkennen, potenzielle Ausfälle vorherzusagen und umsetzbare Warnmeldungen in Mobil- und Cloud-Anwendungen zu generieren, ohne dass Fachwissen über Vibrationen oder Datenwissenschaft erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein selbstlernendes System, das sich kontinuierlich verbessert und Wartungsteams dabei unterstützt, intelligentere und schnellere Entscheidungen bei groß angelegten Einsätzen zu treffen.