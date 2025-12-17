Bestätigt: Leopard-Hersteller KNDS geht an die Börse – 20-Milliarden-Bewertung?

Der französisch-deutsche Rüstungshersteller KNDS setzt Kurs auf die Börse. Das Unternehmen, das für den deutschen Leopard-2-Panzer verantwortlich ist, will 2026 den Schritt an die Aktienmärkte wagen. Das Ziel: Ein Börsengang an den Börsen von Paris und Frankfurt, abhängig von den Marktbedingungen. Der Vorstand von KNDS hat nun offiziell bestätigt, dass Vorbereitungen für diesen Schritt laufen – ein klares Signal, dass das Unternehmen den IPO ernsthaft verfolgt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende und ehemalige Airbus-Chef Tom Enders zeigte sich zuversichtlich: "Der Zeitpunkt ist günstig, und das Unternehmen ist bereit." Der Panzerbauer hat bereits ehemalige Führungskräfte der RENK Group verpflichtet, um das Unternehmen auf den Börsengang vorzubereiten. Der erfahrene Finanzmann Christian Schulz wurde in den Vorstand berufen, um das Unternehmen mit seiner Expertise in Finanzfragen und IPOs zu unterstützen.