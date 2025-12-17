    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne vor EZB-Sitzung - Londoner Börse stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Investoren warten auf Zinsentscheidungen in Europa.
    • EuroStoxx 50 stabil, leichte Gewinne bei 5.733 Punkten.
    • Aktien der Finanzbranche gefragt, Autohersteller schwach.
    Aktien Europa - Moderate Gewinne vor EZB-Sitzung - Londoner Börse stark
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vor gleich mehreren Zinsentscheidungen in Europa haben sich Investoren am Mittwoch zurückgehalten. Am Donnerstag verkünden nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern auch die Notenbanken in London, Stockholm und Oslo ihre geldpolitische Richtung. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 5.733 Zählern. Damit setzte sich die Konsolidierung der vergangenen Börsentage zwischen etwa 5.700 und 5.800 Punkten fort.

    Angesichts sich aufhellender Wachstumsaussichten dürfte die EZB "die Bremse ziehen" und die Leitzinsen nicht weiter senken, schrieb Jörg Held, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Ethenea. Im Fokus stünden die aktualisierten Prognosen, die erstmals bis ins Jahr 2028 reichten. Da sich die Inflation bei zwei Prozent einpendle, bestehe "keine Notwendigkeit für hektische Zinsschritte nach unten oder oben".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.343,05€
    Basispreis
    3,78
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.120,34€
    Basispreis
    4,00
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tat sich an den Aktienmärkten der Eurozone nicht viel, so griffen Investoren an der Londoner Börse beherzt zu. Der Leitindex FTSE 100 stieg um 1,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte November. Auslöser waren die Verbraucherpreise, die im November nicht so stark gestiegen sind wie erwartet. Damit werde eine Zinssenkung der Bank of England am Donnerstag wahrscheinlicher, sagten Beobachter.

    Der Schweizer SMI lag am Mittwoch leicht im Minus bei gut 13.000 Punkten. An die Indexspitze setzten sich die Papiere der UBS : Sie legten um 1,2 Prozent zu und erreichten den höchsten Stand seit 2008. In London verteuerten sich HSBC um fast 4 Prozent, angetrieben von einem positiven Kommentar des Investmenthauses Keefe, Bruyette & Woods.

    Auch in der Eurozone waren Aktien aus der Finanzbranche kurz vor der EZB-Sitzung gesucht. In Mailand stiegen Generali um 3,9 Prozent; sie profitierten von einer neuen Kaufempfehlung der UBS. In Madrid stiegen Aktien der Großbank Santander um 1,3 Prozent. Ihr Kurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt.

    Gemieden wurden dagegen die Papiere der Automobilhersteller. Renault gaben leicht nach und Stellantis fielen um 1,4 Prozent. Auch die Aktien der deutschen Hersteller fielen zurück. Analyst Harald Hendrikse von der Citigroup wertete die von der EU-Kommission vorgeschlagene Lockerung des Aus für den Verbrennermotor als "das absolute Minimum" aus Sicht der Autobranche./bek/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 35,07 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +0,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 28,90 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Moderate Gewinne vor EZB-Sitzung - Londoner Börse stark Vor gleich mehreren Zinsentscheidungen in Europa haben sich Investoren am Mittwoch zurückgehalten. Am Donnerstag verkünden nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern auch die Notenbanken in London, Stockholm und Oslo ihre geldpolitische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     