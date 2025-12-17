Kabinett bringt Riester-Reform auf den Weg
- Neue staatliche Förderung für Altersvorsorge geplant.
- Altersvorsorgeprodukte mit Garantiestufen kommen.
- Vertragswechsel soll günstiger und einfacher werden.
BERLIN (dpa-AFX) - Wer privat fürs Alter vorsorgt, soll neue, staatlich geförderte Möglichkeiten bekommen. Das Kabinett beschloss in Berlin entsprechende Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Künftig soll es demnach Altersvorsorgeprodukte mit unterschiedlichen Garantiestufen und damit auch unterschiedlichen Renditechancen geben. Wer einen alten Riester-Vertrag hat, soll den entweder weiterführen oder ins neue System wechseln können. Als Nächstes befassen sich Bundestag und Bundesrat mit den Plänen.
Es soll künftig weiterhin eine private Altersvorsorge geben, bei der 100 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert ausgezahlt werden. Dazu kommt eine Variante mit 80-prozentiger Garantie. Damit können die Versicherer die Beiträge schon etwas gewinnbringender am Kapitalmarkt anlegen. Neu eingeführt wird jedoch vor allem ein Altersvorsorgedepot, das hohe Renditen am Kapitalmarkt ermöglicht, aber keine Garantien gibt.
Außerdem soll ein Vertragswechsel günstiger werden. Abschluss- und Vertriebskosten sollen auf die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden, statt gesammelt zu Beginn anzufallen. Eine Wechselgebühr sollen die Anbieter nur in den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss verlangen dürfen. Ziel der Bundesregierung ist, dass die neuen Produkte zum Januar 2027 an den Start gehen./tam/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 386,5 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,98 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 402,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,23 %/+11,77 % bedeutet.
