Kabinett bringt Riester-Reform auf den Weg

Außerdem soll ein Vertragswechsel günstiger werden. Abschluss- und Vertriebskosten sollen auf die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden, statt gesammelt zu Beginn anzufallen. Eine Wechselgebühr sollen die Anbieter nur in den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss verlangen dürfen. Ziel der Bundesregierung ist, dass die neuen Produkte zum Januar 2027 an den Start gehen./tam/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 386,5 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,98 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 402,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,23 %/+11,77 % bedeutet.