Die Bedeutung von Festzinsanlagen für dein Portfolio 2026

Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie heftig die Märkte inzwischen ausschlagen. Ein Tweet, eine politische Ankündigung – und selbst breit gestreute ETF-Portfolios verlieren binnen Tagen zweistellig. Der „Zollcrash“ im April, ausgelöst durch Trumps Handelsdrohungen, drückte viele Indizes um 20 bis 25 % nach unten. Für Anleger bedeutete das: ein plötzlich tiefrotes Depot.

Genau hier setzen festverzinsliche Anlagen an. Sie reagieren kaum auf Marktpanik, zahlen ihre Zinsen weiter aus und glätten die Schwankungen, die Anleger emotional wie finanziell belasten. Als unkorrelierter Baustein bringen sie Ruhe ins Depot – und steigern langfristig oft sogar die Gesamtrendite.

Das Wichtigste in Kürze

Weniger Drawdown, mehr Ruhe: Ein Portfolio mit festverzinslichen Anlagen verliert in Crashphasen deutlich weniger – und verringert gleichzeitig den emotionalen Stress bei starken Marktbewegungen.

Stetige Erträge stabilisieren das Gesamtbild: Festverzinsliche Anlagen zahlen unabhängig vom Markt aus, glätten die Rendite und schaffen echten Diversifikationseffekt durch ihre fehlende Aktienkorrelation.

Mehr Rendite durch den Mix: ETFs liefern langfristig 8-10 %, moderne Festzinsanlagen bis zu 8-12 % – kombiniert steigt die Gesamtrendite, während die Schwankungen spürbar sinken.

Wie regelmäßige Ausschüttungen das Anlegerverhalten positiv beeinflussen

Festverzinsliche Anlagen wirken in volatilen Marktphasen wie ein Stabilitätsanker:

Sie zahlen Zinsen regelmäßig aus – monatlich, wöchentlich oder sogar täglich, selbst wenn die Börsen fallen. Anleger sehen dadurch weiterhin positive Rückflüsse, statt ausschließlich rote Zahlen im Depot. Das allein reduziert den emotionalen Stress deutlich.

Behavioral-Finance-Studien zeigen, dass regelmäßige Ausschüttungen den sogenannten Income Effect auslösen: Durch wiederkehrende Erträge empfinden Anleger ihr Portfolio als „aktiv“ und kontrollierbar, selbst wenn der Markt schwankt.

Gleichzeitig löst die geringere Volatilität des Gesamtportfolios eine psychologische Bestätigung aus: Wenn das eigene Depot weniger stark fällt als der Markt, stärkt das das Vertrauen in die eigene Strategie.

Regelmäßige Erträge führen deshalb dazu, dass Anleger:

weniger Stress empfinden,

Drawdowns leichter aushalten,

das Gefühl von Fortschritt behalten,

und langfristig disziplinierter investiert bleiben.

Genau dieser psychologische Vorteil macht festverzinsliche Anlagen zu einem wertvollen Baustein: Sie geben Struktur und Ruhe in turbulenten Phasen und fördern ein Verhalten, das erwiesenermaßen einen großen Teil langfristiger Rendite ausmacht.

Was ein 50/50-Portfolio besser macht – ein Vergleich in Zahlen

Um zu verstehen, welchen Einfluss festverzinsliche Anlagen auf ein modernes Portfolio haben, lohnt sich ein Blick auf die tatsächliche Marktentwicklung.

Grundlage der Analyse ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087). Rendite und Volatilität 2025 in Euro (Stand: 27. November 2025)

Year-to-Date Rendite des S&P 500 ETFs: +4,76 %

Tiefpunkt am 8. April 2025: –19,39 % Drawdown

Für den Vergleich nehmen wir ein Startkapital von 10.000 € und stellen ihm zwei Ansätze gegenüber: ein reines ETF-Portfolio und ein Mischportfolio, das zu gleichen Teilen aus Aktien und modernen festverzinslichen Anlagen besteht. Für den Festzinsblock arbeiten wir mit einer konservativen Renditeannahme von rund 12 % pro Jahr, wie sie bei EU-regulierten Plattformen häufig realistisch erreichbar ist.

Beim reinen S&P-500-Portfolio fällt der Depotwert im April-Crash von 10.000 € auf nur 8.061 €, ein Rückgang von -19,39 %. Das bedeutet: Das Portfolio verliert fast ein Fünftel seines Werts innerhalb weniger Tage und schwankt über das Jahr hinweg deutlich, was viele Anleger emotional stark belastet.

Ganz anders das 50/50-Portfolio: Der Aktienanteil fällt zwar ebenfalls, aber der Festzinsblock bleibt stabil und dämpft die Verluste spürbar ab. Am Tiefpunkt liegt das Depot noch bei 9.030 €, was einem Drawdown von nur -9,70 % entspricht, also rund die Hälfte des Verlusts im reinen ETF-Portfolio. Gleichzeitig erzielt der Mix eine Jahresrendite von +8,38 %, während das reine ETF-Portfolio nur +4,76 % erreicht. Das sind rund 4 Prozentpunkte Renditevorsprung bei deutlich geringerer Volatilität.

Fazit: Warum ein Festzinsanteil im Portfolio heute sinnvoll ist

Festverzinsliche Anlagen zeigen im direkten Vergleich, dass sie ein Aktienportfolio deutlich stabilisieren können. Sie reduzieren je nach Gewichtung nicht nur die Verluste in Crashphasen, sondern steigern gleichzeitig die Gesamtrendite durch planbare, regelmäßige Ausschüttungen. Zudem sorgen sie für eine gleichmäßigere Wertentwicklung, weil ihre Erträge nicht von kurzfristigen Marktschwankungen abhängig sind.

Gerade in volatilen Marktphasen verschafft dieser stabile Baustein Anlegern mehr Orientierung und Handlungssicherheit. Wer sein Depot ruhiger, berechenbarer und langfristig effizienter aufstellen möchte, profitiert spürbar von einem gezielten Festzinsanteil – als Ergänzung zu ETFs, nicht als Ersatz.



