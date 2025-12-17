    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynBiotic AktievorwärtsNachrichten zu SynBiotic

    Synbiotic seit Freitag mehr als verdoppelt - Neuer Ankerinvestor

    • Synbiotic-Aktien steigen um über 12 Prozent auf 3,55 Euro.
    • Kurs hat sich seit Freitag mehr als verdoppelt.
    • Positive Entwicklungen und neuer Ankerinvestor beflügeln.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurssprung der Synbiotic-Aktien in dieser Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Durch den Anstieg um mehr als 12 Prozent auf zuletzt 3,55 Euro hat sich der Kurs seit Freitag mehr als verdoppelt. In der Spitze wurden am Mittwoch 3,78 Euro gezahlt - ein Kurs, den es letztmals im März gab. Am Montag und Dienstag waren die Aktien des Cannabis-Unternehmens jeweils schon um bis zu 42 Prozent hochgesprungen. Erst in der vergangenen Woche waren sie nahe 1,50 Euro auf ein Rekordtief gefallen.

    Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB verwies am Mittwoch darauf, dass das Unternehmen zuletzt mehrere positive Entwicklungen vermeldet habe, die seinen positiven Ansatz mit einer "spekulativen Kaufempfehlung" untermauerten. Er erwähnte zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht zum Kerngeschäft zählenden Tochter, positiven Sektor-Rückenwind und den Einstieg des Hanf-Aktienfonds Cansoul als neuen Ankerinvestor. Am Vortag war vermeldet worden, dass sich dieser im Rahmen einer Barkapitalerhöhung beteiligt hat./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SynBiotic Aktie

    Die SynBiotic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,09 % und einem Kurs von 3,505 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SynBiotic Aktie um +114,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +57,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von SynBiotic bezifferte sich zuletzt auf 24,05 Mio..





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
