AKTIE IM FOKUS
Synbiotic seit Freitag mehr als verdoppelt - Neuer Ankerinvestor
- Synbiotic-Aktien steigen um über 12 Prozent auf 3,55 Euro.
- Kurs hat sich seit Freitag mehr als verdoppelt.
- Positive Entwicklungen und neuer Ankerinvestor beflügeln.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurssprung der Synbiotic-Aktien in dieser Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Durch den Anstieg um mehr als 12 Prozent auf zuletzt 3,55 Euro hat sich der Kurs seit Freitag mehr als verdoppelt. In der Spitze wurden am Mittwoch 3,78 Euro gezahlt - ein Kurs, den es letztmals im März gab. Am Montag und Dienstag waren die Aktien des Cannabis-Unternehmens jeweils schon um bis zu 42 Prozent hochgesprungen. Erst in der vergangenen Woche waren sie nahe 1,50 Euro auf ein Rekordtief gefallen.
Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB verwies am Mittwoch darauf, dass das Unternehmen zuletzt mehrere positive Entwicklungen vermeldet habe, die seinen positiven Ansatz mit einer "spekulativen Kaufempfehlung" untermauerten. Er erwähnte zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht zum Kerngeschäft zählenden Tochter, positiven Sektor-Rückenwind und den Einstieg des Hanf-Aktienfonds Cansoul als neuen Ankerinvestor. Am Vortag war vermeldet worden, dass sich dieser im Rahmen einer Barkapitalerhöhung beteiligt hat./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SynBiotic Aktie
Die SynBiotic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,09 % und einem Kurs von 3,505 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SynBiotic Aktie um +114,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +57,54 %.
Die Marktkapitalisierung von SynBiotic bezifferte sich zuletzt auf 24,05 Mio..
Ich persönlich will einfach, dass hier kein unbedarfter Kleinaktionär investiert, weil er die ganzen bezahlten Jubelmeldungen liest und denkt, das wäre eine Megatrendaktie. Die Aktie ist bei weitem nicht "billig", hier steht aus meiner Sicht die Pleite kurz bevor, da bald das Geld ausgehen wird.
Die GOC NEXUS wurde immerhin schon Ende 2022 gegründet und wird nun aber schon mit EUR 4,6 Mio. bewertet. Eine Jahresabschluss gibt es hierzu natürlich nicht. Und wo sitzt die tolle Firma? In Gräfeling. Der Ort kommt einem bekannt vor? Gab es da nicht mal die Canna Abgabenstellen Beteiligungs GmbH und die Canna Abgabenstellen Franchise GmbH? Und sitzt da nicht auch die Enchilada Gruppe, mit der man vor 2 Jahren ein Joint Venture aufmachen wollte? Schon einiges los in diesem 13000 Einwohner Dorf.
Vielleicht geht es ja auch um solche tollen Themen: "Die Gesellschaft hat heute (also am 12. Dezember) beschlossen, die Einbringung der CannaCare Health GmbH nicht durchzuführen. Nachdem sich die Erstellung der Fairness Opinion, die im Einbringungsvertrag vereinbart war, lange hingezogen hat, wurden darüber hinaus von Seiten der CannaCare Health GmbH trotz mehrfacher Nachfrage nicht die angeforderten aktuellen Finanzdaten zur Verfügung gestellt, weshalb sich die Gesellschaft gezwungen sieht, die Einbringung nicht durchzuführen. Herr Otto, Hauptgesellschafter der CannaCare Health GmbH, wird der Gesellschaft weiterhin als Verwaltungsratsmitglied erhalten bleiben."
Man kann hier nur spekulieren, aber es wirkt so, als ob der Hauptgesellschafter versucht hier seine schlechten Firmen abzuladen. Mal gespannt, wie lange noch CEO / CFO bleiben und wann die ausgetauscht werden, damit wieder weitere Bruchbuden eingebracht werden können.
Hier sollte man auf jeden Fall nicht investiert sein.