CEE Group sichert bis zu 1,6 Mrd. Euro für Repowering-Fonds RF9

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Pionierleistung in der Strukturierung: Erstmals Konsolidierung einer Investmentfonds-Finanzierung auf Portfolio-Ebene statt auf Einzelprojekt-Ebene – ohne zusätzliches Eigenkapital der Bestandsinvestoren, die Cashflows der operativen Projekte dienen als Eigenkapitalersatz

Internationales Top-Konsortium: CIBC, ING, KfW IPEX-Bank, SMBC, SEB und UniCredit (ebenfalls fungierend als Account Bank, Facility & Security Agent sowie als Hedge Coordinator) stellen bis zu 1,6 Mrd. Euro bis Ende 2030 ohne Underwriting bereit

Kapazitätsausbau von 457 MW(p) auf rund 1,1 GW(p) (+140%) an mindestens 29 Renewables-Standorten in Deutschland

Integriertes Portfolio-Management ermöglicht attraktives Risiko-Rendite-Profil und flexible Investmentstrategie auch in volatilen Marktphasen

Hamburg – Die CEE Group, ein auf Erneuerbare Energien spezialisierter Asset Manager aus Hamburg, setzt mit einer wegweisenden Finanzierungsstruktur neue Maßstäbe für institutionelle Renewables-Investments in Deutschland. Ein renommiertes internationales Bankkonsortium stellt für den CEE RF9 – Deutschlands größten Repowering-Fonds – eine Finanzierungsstruktur von bis zu 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Besonderheit: Erstmals wird eine Investmentfonds-Finanzierung dieser Größenordnung auf Portfolio-Ebene konsolidiert, ohne dass zusätzliches Eigenkapital der Bestandsinvestoren erforderlich ist.

Paradigmenwechsel in der Renewables-Finanzierung

„Diese Finanzierungsstruktur ist nach unserem Kenntnisstand einzigartig im deutschen Markt für Alternative Investmentfonds", erklärt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. „Wir haben erstmals eine Konsolidierung auf Portfolio-Ebene des gesamten Fonds erreicht – und das ohne zusätzliche Eigenkapitalanforderungen an unsere institutionellen Investoren. Dies ermöglicht nicht nur die Rückführung verschiedener Bestandskreditlinien, sondern sichert gleichzeitig die vollständige Finanzierung unserer ambitionierten Repowering-Strategie bis 2030."

Die Finanzierungsstruktur demonstriert die gewachsene Reife des deutschen Renewables-Investmentmarkts. „Es spricht für die Professionalisierung des Marktes, dass ein derart eindrucksvolles internationales Konsortium unsere Repowering-Strategie mit diesem Volumen finanziert", so Franjo Salic, CIO der CEE Group. „Der Megatrend Repowering ist absolut bankfähig und bietet eine Win-Win-Situation für Eigen- wie Fremdkapitalgeber."