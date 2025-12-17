    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suedzucker Aktie verliert signifikant - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktie verliert signifikant - 17.12.2025
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist ein führender europäischer Nahrungsmittelkonzern, spezialisiert auf Zucker, Stärke und Fruchtsaftkonzentrate. Als einer der größten Zuckerproduzenten in Europa hat Südzucker eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nordzucker, Tereos und AB Sugar. Südzucker bietet eine breite Produktpalette und ist stark in die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette integriert.

    Suedzucker Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Die Suedzucker Aktie ist bisher um -4,91 % auf 9,1075 gefallen. Das sind -0,4700  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Suedzucker Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    8,60€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,92€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Suedzucker Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,21 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um +0,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Suedzucker eine negative Entwicklung von -7,76 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

    Suedzucker Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,37 %
    1 Monat +0,08 %
    3 Monate -1,21 %
    1 Jahr -11,47 %

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd.EUR € wert.

    Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden …

    Südzucker erwartet keine Erholung im Zuckermarkt


    Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker geht für das neue Geschäftsjahr von einem anhaltend schwierigen Zuckermarkt aus. Das Unternehmen erwartet daher auch im neuen Geschäftsjahr keine großen Sprünge. So dürfte der Umsatz weiter sinken und das …

    Dax legt zu - Konsolidierung geht weiter


    Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Mittwoch ohne klare Richtung fortgesetzt. Der Dax stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.168 Punkte. Damit hält die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Der MDax der …

    Suedzucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Suedzucker

    -6,11 %
    0,00 %
    -0,21 %
    -2,36 %
    -11,66 %
    -36,29 %
    -19,11 %
    -47,76 %
    +69.053,85 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Suedzucker Aktie verliert signifikant - 17.12.2025 Am 17.12.2025 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     