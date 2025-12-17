Suedzucker Aktie verliert signifikant - 17.12.2025

Die Suedzucker Aktie ist bisher um -4,91 % auf 9,1075€ gefallen. Das sind -0,4700 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Suedzucker Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Südzucker ist ein führender europäischer Nahrungsmittelkonzern, spezialisiert auf Zucker, Stärke und Fruchtsaftkonzentrate. Als einer der größten Zuckerproduzenten in Europa hat Südzucker eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nordzucker, Tereos und AB Sugar. Südzucker bietet eine breite Produktpalette und ist stark in die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette integriert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Suedzucker Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,21 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um +0,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Suedzucker eine negative Entwicklung von -7,76 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

Suedzucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,37 % 1 Monat +0,08 % 3 Monate -1,21 % 1 Jahr -11,47 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden …

Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker geht für das neue Geschäftsjahr von einem anhaltend schwierigen Zuckermarkt aus. Das Unternehmen erwartet daher auch im neuen Geschäftsjahr keine großen Sprünge. So dürfte der Umsatz weiter sinken und das …

Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Mittwoch ohne klare Richtung fortgesetzt. Der Dax stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.168 Punkte. Damit hält die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Der MDax der …

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.