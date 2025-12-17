    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spritpreise in Deutschland erneut gesunken

    Foto: Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland sind erneut gesunken. Wie eine Auswertung des ADAC ergab, zahlen Autofahrer für einen Liter Super E10 aktuell im bundesweiten Durchschnitt 1,643 Euro, was einem Rückgang von 0,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Diesel war um 0,6 Cent günstiger und kostete im Schnitt 1,586 Euro.

    Der Rückgang der Kraftstoffpreise wurde durch einen deutlichen Rückgang des Ölpreises unterstützt. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete weniger als 59 US-Dollar, der niedrigste Stand seit Februar 2021. Der Euro notierte zudem etwas stärker gegenüber dem US-Dollar. Diese Faktoren führten laut ADAC zu einem leichten Abwärtstrend bei den Spritpreisen, der jedoch stärker hätte ausfallen können, insbesondere bei Diesel.

    Der ADAC wies darauf hin, dass die CO2-Abgabe zum Jahreswechsel erneut angehoben wird, was Benzin und Diesel um rund drei Cent je Liter verteuern könnte.


    Verfasst von Redaktion dts
