Wie Dotcom: KI bläst sich immer mehr auf

Auch für Energieversorger wie Constellation Energy ging es an der Börse aufwärts. Sollte die Rally dieser Werte ins Stocken kommen, dürften die Aktienindizes Gleiches tun.

Die dreijährige, dreißig Billionen US-Dollar (25,6 Billionen Euro) schwere Rallye des S&P 500 wurde maßgeblich von den größten Tech-Konzernen der Welt getragen. Dazu zählen Alphabet und Microsoft, ebenso Unternehmen, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, etwa die Chipproduzenten Nvidia und Broadcom.

“Diese Aktien korrigieren nicht, weil die Wachstumsraten fallen”, sagte Sameer Bhasin, Principal bei Value Point Capital. “Sie korrigieren, wenn sich die Wachstumsraten nicht weiter beschleunigen.”

OpenAI plant allein Investitionen von 1,4 Billion Dollar in den kommenden Jahren. Doch das von Sam Altman geführte Unternehmen, das im Oktober das wertvollste Startup der Welt wurde, erzielt weit geringere Umsätze als seine laufenden Kosten. Nach einem Bericht von The Information vom September erwartet OpenAI bis 2029 einen negativen Cashflow von 115 Milliarden Dollar und erst ab 2030 positive Mittelzuflüsse.

Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth schauen sich die zirkulären Deals der Tech-Branche genauer an

In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen Krischan Orth und Ferdinand Hammer die Mega-Investitionen von Big Tech unter die Lupe. Wir sprechen über die gigantischen Investitionen in KI-Infrastruktur, steigende Schulden von Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta & Oracle. Warum dies Ernnerung an Dotcom weckt, könnt ihr in der neuesten Folge hören!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

